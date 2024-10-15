26 بوابة ذكية في عجمان لرصد مستخدمي الهاتف أثناء القيادة

قال الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن القيادة حددت 26 موقعاً للبوابات الإلكترونية في مختلف شوارع الإمارة، ضمن منظومة الرقابة الذكية التي تم تفعيلها في الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة عجمان تعتمد في خططها الاستراتيجية على منظومة أمنية متكاملة، لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والركاب والمشاة، ما يعزز مستوى الأمان بالأنظمة والقوانين المرورية، ويجعل الطرق أكثر أماناً.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته إمارة عجمان، باحتلالها المرتبة الثانية عالمياً، ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم، بعد العاصمة أبوظبي، وفقاً لتقرير موقع Numbeo الدولي الرسمي لعام 2023، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الدولة، بنسبة 98.5% لدى سكان الإمارة، في مؤشر الشعور بالأمان، حسب استطلاعات الرأي التي يجريها مجلس الوزراء.

وأضاف أن المنظومة تتمثل في تطبيق رقابة ذكية مزودة بكاميرات، تعمل بالذكاء الاصطناعي، لضبط مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، ومخالفة عدم وضع حزام الأمان، داعياً السائقين ومرتادي طرق الإمارة إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.