سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان، استمرار الجهود لتعزيز تقدم الجامعة ووصولها إلى مكانة متميزة، نظير ما تقدمه من برامج أكاديمية، في مجالات متنوعة، وحيوية، وأنشطة علمية، وبحثية، ومهارية، واجتماعية، مشيدا بما تحقق من انجازات في الفترة الماضية، والتي شهدت خطوات متسارعة في مسيرة الجامعة، ضمت توفير مجموعة من المرافق، والمختبرات، وتطوير الأنظمة الإدارية والأكاديمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه صباح اليوم الاثنين، اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان، الذي عقد في مقر الجامعة، لافتا سموه إلى دور الجامعة في التفاعل الاجتماعي للمدينة، وانعكاس برامجها وأنشطتها على المستوى العلمي والثقافي وتعزيز القيم والترابط، مؤكدا ضرورة توفير البيئة الملائمة للطلاب والطالبات، والمتابعة الدائمة لما فيه خدمة للمجتمع، والحفاظ على مبادئه وترابطه.

واعتمد سموه خلال اجتماع المجلس، إنشاء مجمع رياضي متكامل، لمختلف الرياضات الداخلية والخارجية، كما اعتمد ميزانية الجامعة للعام القادم، وتقارير اللجان المنبثقة عن المجلس، وهي الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق، وتنمية الموارد المالية.

كما وجه سموه بعمل مقارنات معيارية للخطط الدراسية في الجامعة، مع أفضل المؤسسات التعليمية المشابهة بهدف الارتقاء بالبرامج الأكاديمية.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بخطط الجامعة في الفترة المقبلة، وأهم الشراكات العلمية التي من شأنها تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية للجامعة، كما اطلع على مجموعة من التقارير الدورية المتعلقة بأداء الجامعة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور علي عبدالله النقبي، مدير جامعة خورفكان، تناول من خلاله مستجدات وسير العمل في الجامعة، وما حققته من أهداف الخطط التي وضعها مجلس الأمناء.

كما تضمن التقرير سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام وتطوير المنظومة الإدارية، إضافة إلى الجهود العلمية والأكاديمية ضمن البرامج الدراسية المعتمدة.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء جامعة خورفكان، حيث توقف سموه في استراحة الطالبات، والتي التقى فيها بمجموعة من الطالبات، موجها سموه لهن عددا من النصائح للاستفادة من مرافق الجامعة والحرص على التزود بالعلوم والمعارف التي توفرها الجامعة.

واطلع سموه على مخططات مشروعات الجامعة، التي يجري العمل على تنفيذها، ومنها سكن الطلاب، وسكن الطالبات، ومعهد خورفكان للأبحاث البحرية، وتصميم مقترح لمشروع مربى الأحياء المائية.

كما زار سموه مكتبة جامعة خورفكان، التي تمت إعادة تصميمها وتوسعتها لتواكب التطور في جامعة خورفكان، ولتوفر بيئة تعلمية متميزة، تحوي كافة الخدمات والمرافق، وتضم عددا من العناصر الهندسية، التي تستثمر المساحات الفارغة، وتعطي انسيابية في التجول بين جنبات المكتبة وتعزيز دورها كرافد علمي للطلبة.

وقد تم استخدام التصميم الحديث في توسعة المكتبة، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتصل إلى ما يزيد عن 230 طالبا، كما تم توفير ثلاث مناطق للقراءة، وثلاث مناطق لأرفف الكتب، ومكتبتين إلكترونيتين، وغرف للمناقشة تتسع لتسعة أشخاص، وقاعة محاضرات مغلقة تتسع لـ 22 طالبا، ومنطقة مناظرات مفتوحة تسع لـ 16 طالبا.

كما شملت التوسعة إنشاء غرفة دراسة منفصلة للطلاب والطالبات، ومنطقة جلسات، إضافة إلى مقهى ومكاتب إدارية.

واختتم سموه جولته بزيارة استراحة الطلاب، التقى خلالها مجموعة من الطلاب، الذين رحبوا بسموه، وعبروا عن سعادتهم بانضمامهم لجامعة خورفكان، وما تضمه من مرافق وبرامج أكاديمية متميزة.

حضر الاجتماع كل من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي عبدالله النقبي مدير جامعة خورفكان، وعيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية مدينة خورفكان، ومحمد أحمد محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور ستيوارت بيرهوب رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة اكستر.