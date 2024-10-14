26 بوابة رقابة ذكية في مختلف شوارع عجمان

قال سعادة الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن القيادة حددت 26 موقعا للبوابات الإلكترونية في مختلف شوارع الإمارة، ضمن منظومة الرقابة الذكية التي تم تفعيلها في الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة عجمان، تعتمد في خططها الإستراتيجية، على منظومة أمنية متكاملة، لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للسائقين والركاب والمشاة، ما يعزز مستوى الأمان بالأنظمة والقوانين المرورية، ويجعل الطرق أكثر أمانا.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته إمارة عجمان، بإحتلالها المرتبة الثانية عالميا، ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أمانا على مستوى العالم، بعد العاصمة أبوظبي، وفقا لتقرير موقع Numbeo الدولي الرسمي للعام 2023، إضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى الدولة، بنسبة 98.5 % لدى سكان الإمارة، في مؤشر الشعور بالأمان، حسب استطلاعات الرأي التي يجريها مجلس الوزراء.

وأضاف أن المنظومة تتمثل في تطبيق رقابة ذكية مزودة بكاميرات، تعمل بالذكاء الاصطناعي، لضبط مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، ومخالفة عدم وضع حزام الأمان، داعيا كافة السائقين ومرتادي طرق الإمارة إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية.

وأوضح سعادة اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي أن هدف المنظومة الذكية، هو الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق، مشيرا إلى أن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية، يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص، ولم يتم فحصها.

وأكد النعيمي أن المنظومة الذكية، التي تعد الأحدث علي مستوى الدولة، تساهم بشكل مباشر في زيادة التوعية المرورية والأمنية والمجتمعية، عبر شاشات العرض التي تحملها، موضحا أنها تستخدم أيضا في الإعلان عن الاحتفالات التي تقام في الدولة، كعيد الاتحاد، إضافة إلى تمتعها بنظام الاستشعار عن الضباب، حيث توجه تحذيرات للسائقين بتخفيف سرعاتهم، وزيادة التركيز والانتباه، أثناء قيادة مركباتهم.