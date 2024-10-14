سقوط أمطار وتراجع الحرارة في الدولة الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غد الثلاثاء، مغبر وغائم جزئيا، ويصبح غائماً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار من بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا ، مثيرة للغبار والاتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس الأربعاء فيكون غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب، يصبح متوسطا إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس الخميس يكون غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبالنسبة لطقس الجمعة يكون غائم جزئيا إلى غائم أحياناً ويتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الغربية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان