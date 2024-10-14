"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة المدارية

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب. وركز الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية للحالة المدارية، والتي تشير إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر، مع توقع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية واضطراب البحر مع امتداد بسيط للمياه في بعض المناطق الساحلية.

وفي إطار الاستعدادات الاستباقية، ناقش الفريق سبل رفع الجاهزية للتعامل مع أي تطورات خلال الحالة المدارية، من خلال مراقبة ومتابعة مسار الحالة واتجاهاتها، وذلك لضمان تفعيل خطط استمرارية الأعمال إن دعت الحاجة، نشر إرشادات السلامة للجمهور عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة.

ويأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الاستعداد والجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حرصاً على سلامة السكان والبنية التحتية في جميع أنحاء الدولة.