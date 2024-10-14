محمد بن راشد: «جيتكس» و«نورث ستار» يمثلان طموحاتنا الرقمية وقدراتنا التقنية

انطلقت في دبي أمس، فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في وقت تبدأ فيه اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة الـ44 من معرض «جيتكس غلوبال»، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، والتي تهدف إلى إعادة تعريف الاقتصاد الرقمي العالمي ومنظومة الذكاء الاصطناعي.

ويمثل المعرضان الضخمان، اللذان يشارك فيهما أكثر من 6500 شركة عارضة، و1800 شركة ناشئة، و1200 مستثمر من 180 دولة يتوزعون على 38 قاعة، شهادة حية على جهود دولة الإمارات لتحفيز ابتكار وإطلاق الجيل التالي من التقنيات التي تعتمد أساساً على الذكاء الاصطناعي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دبي هذا الأسبوع على موعد مع (جيتكس) و(نورث ستار) معرضين يمثلان طموحاتنا الرقمية، وقدراتنا التقنية، ويساهمان في رسم مستقبل هذين القطاعين عالمياً».

«جيتكس» و«نورث ستار»

وتفصيلاً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»: «بالتزامن مع استضافة معرض جيتكس العالمي هذا الأسبوع.. تستضيف دولة الإمارات أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم.. معرض (إكسباند نورث ستار) بمشاركة 70 ألف متخصص وشركات ناشئة من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز تريليون دولار.. وأهم 400 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «معرض (نورث ستار) يمثل طموحات دبي لاستقطاب أفضل الشركات الرقمية والمواهب الجديدة، وأكبر الشركات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. ومنذ تأسيسنا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نشهد تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني». وتابع سموه: «دبي هذا الأسبوع على موعد مع (جيتكس) و(نورث ستار) معرضين يمثلان طموحاتنا الرقمية.. وقدراتنا التقنية.. ويساهمان في رسم مستقبل هذين القطاعين عالمياً».

وفي تدوينة أخرى قال سموه: «تستضيف دولة الإمارات هذا الأسبوع معرض (جيتكس غلوبال).. أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم». وأضاف سموه: «معرض (جيتكس) اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، وغيرها.. ويشارك فيها أكثر من 180 ألف متخصص من أكثر من 180 دولة». وتابع سموه: «تنمو التكنولوجيا بتسارع.. وتنمو معها دبي بنفس التسارع.. لأننا راهنا منذ البداية على مواكبة الطفرات التقنية في العالم.. واليوم نستضيف العالم في دبي لتساهم معه في قيادة هذه التغييرات».

إلى ذلك، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، معرض «إكسباند نورث ستار 2024».

وقام سموه بجولة في أجنحة المعرض واطلع على المشاركات العالمية في النسخة الأضخم للحدث، الذي يُقام بمشاركة 70 ألف متخصص وشركات ناشئة من أكثر من 100 دولة وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز التريليون دولار، فضلاً عن مشاركة 400 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما اطلع سموه خلال زيارته للمعرض على ما تقدمه الشركات المتخصصة من الحلول والتقنيات في مجال الابتكار والاستثمار وصناعة المستقبل، والتي تسهم في بناء منظومات الأعمال الرقمية وتطوير البني التحتية التكنولوجية التي تتيح للشركات الناشئة النمو والازدهار والتطور.

وأكد سموه أهمية المعرض كمنصة رائدة تجمع مجموعة من أبرز الشركات الناشئة ومستثمري رأس المال وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، ليناقشوا تحت سقف واحد في دبي السبل الكفيلة باكتشاف مسارات جديدة للنمو.

وقال سموه إن «استضافة دبي لهذا الحدث العالمي الكبير تزامناً مع استضافتها لمعرض جيتكس العالمي هذا الأسبوع يعكس مكانة دبي الرائدة في مجال استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الأوساط الدولية في قدرتها على توفير كافة المقومات اللازمة لإنجاح مثل تلك اللقاءات العالمية المهمة، في ضوء المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات ودبي كمركز رئيسي للابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، وقدرة على استقطاب أفضل الشركات الرقمية والمواهب الجديدة وأبرز الشركات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك تعزيزاً لطموحاتنا الرقمية وقدراتنا التقنية، استناداً لرؤية طموحة هدفها رسم مستقبل هذين القطاعين عالمياً».

وأضاف سموه، أن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكّنت دبي من الاضطلاع بدورها المحوري في تحفيز حوار عالمي هدفه دفع مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز صناعة المستقبل وتشجيع الابتكار كمحرك دفع أساسي لنمو مختلف القطاعات الرئيسة، فضلاً عن بناء شراكات جديدة تفتح آفاق النمو وتهيئ بيئة حاضنة وممكّنة للابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وتابع سموه: «دبي تمضي بإصرار على التميز في كافة القطاعات استناداً إلى رؤية طموحة هدفها الاستمرار في نهج التطوير ومواصلة التنمية الشاملة المستدامة، وتصدر مؤشرات التنافسية العالمية لتبقى دبي النموذج الملهم في القدرة على صناعة المستقبل وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية في مختلف القطاعات بما يكرس ريادتها في كافة مؤشرات تنمية القطاعات الاقتصادية والرقمية، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033».

«أولمبياد التطبيقات»

في سياق متصل، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الرؤى الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكّنت إمارة دبي من تعزيز مكانتها الريادية مركزاً عالمياً للتطور التكنولوجي والابتكار الرقمي، عبر تحفيز العقول القادرة على استباق المتغيرات، وتقديم أفضل الحلول والابتكارات التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، «أولمبياد التطبيقات» في إطار مبادرة «طبِّق في دبي»، ضمن فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي استشرفت المستقبل وتبنّت الابتكار التكنولوجي لتتصدر اليوم عالمياً في رسم التوجهات المستقبلية للصناعات التكنولوجية، وهي تواصل اليوم تعزيز تبني أفضل التقنيات، وتوظيفها في جميع المجالات، وتوفير المقومات والبنى التحتية المتميزة التي وضعتها في مصاف أهم مدن العالم في صناعة مستقبل الصناعات التقنية، وصياغة توجهاتها المستقبلية، لتقدم نموذجاً لبناء الاقتصاد القائم على الاستثمار في التقنية، وتوظيفها لتحقيق الرؤى وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات بعيدة المدى.

وتابع سموه: «مع الإنجازات التي تحققها دبي في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يمثل ركيزة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تتواصل مسيرة تعزيز الريادة والتنافسية العالمية لدبي، والتي تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لبناء منظومة الفرص، وتوظيف الطاقات والقدرات والإمكانات، لضمان استدامة النمو ومواصلة التطور والازدهار». وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الاهتمام العالمي الكبير بمبادرة «أولمبياد التطبيقات»، التي تحتضن من خلالها دبي الأفكار المبتكرة من جميع دول العالم، وتمهد لها الطريق للانتشار، والمساهمة في تغيير التوجهات المقبلة في العصر التقني، يؤكد دورها المهم، ويدلل على مكانة دبي ودورها في تحفيز الابتكار التكنولوجي، وتسريع الخطى للتحول الرقمي عالمياً، ويعكس ما تمثله دبي من حاضنة للأفكار المبتكرة ومنصة لانتشارها عالمياً بما يعزز جهود صناعة المستقبل.

افتتاح «إكسباند نورث ستار»

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، افتتح أمس، معرض «إكسباند نورث ستار 2024».

وقال سموّه إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكّنت دبي من استباق الزمن، ووصلت بها إلى مصاف أفضل مدن العالم وأكثرها تنافسية.

وأكد سموه أن دبي تواصل العمل وتكثيف الجهود لتعزيز موقعها في السباق العالمي لصناعة المستقبل، مرتكزة على رؤية قيادية وفلسفة تطويرية تتبنى استدامة التطوير واستمرارية العمل وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الاقتصاد الرقمي المرن والقادر على مواكبة المتغيرات وبناء الفرص من التحديات، والاستفادة من أحدث ما توفره التقنيات وتبتكره العقول المبدعة، هو الركيزة لمواصلة مسيرة الإنجازات، والأساس لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي.

وتابع سموه: «مستمرون في بناء منظومات الأعمال الرقمية وتطوير البنى التحتية التكنولوجية وتوفير المقومات المطلوبة لتمكين الشركات الناشئة ودعمها لتنمو وتزدهر وتتطور، ما يعزّز مكانة دبي المدينة الأكثر جاذبية للاستثمار وريادة الأعمال».

وفي تدوينة لسموه على منصة «إكس»، قال: «شهدت اليوم افتتاح معرض (إكسباند نورث ستار) أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر.. تجمع دبي ضمن هذا الحدث 1800 شركة ناشئة من 100 دولة حول العالم، إلى جانب 1200 مستثمر لاستكشاف فرص النمو والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة للاقتصاد الرقمي وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33».

وعقب الافتتاح زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أجنحة المعرض، واطلع على المشاركات العالمية في النسخة الأضخم للحدث، وتبادل سموه الحديث مع عدد من العارضين وروّاد الأعمال المشاركين.

حمدان بن محمد:

• رؤى محمد بن راشد مكّنت إمارة دبي من تعزيز مكانتها الريادية مركزاً عالمياً للتطور التكنولوجي والابتكار الرقمي.

• دبي استشرفت المستقبل وتبنت الابتكار التكنولوجي لتتصدر اليوم عالمياً في رسم التوجهات المستقبلية للصناعات التكنولوجية.

منصور بن محمد:

• الاقتصاد الرقمي المرن الركيزة لمواصلة مسيرة الإنجازات والأساس لتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي.

• مستمرون في بناء منظومات الأعمال الرقمية وتطوير البنى التحتية التكنولوجية لتمكين الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة دبي المدينة الأكثر جاذبية للاستثمار.

تدريب أكثر من 1000 مواطن

تندرج مسابقة «أولمبياد التطبيقات» ضمن مبادرة «طبِّق في دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مارس 2023. وتهدف المبادرة إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن، وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال «أكاديمية تدريب الإماراتيين».

كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لابتكار تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة.

أكبر حضور دولي في تاريخ «جيتكس»

تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات النسخة الـ44 من معرض «جيتكس غلوبال»، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، والتي تهدف إلى إعادة تعريف الاقتصاد الرقمي العالمي ومنظومة الذكاء الاصطناعي. وأفاد بيان أمس، بأن النسخة الحالية من المعرض ستكون أكثر تأثيراً من سابقاتها، إذ يتخللها برنامج فعاليات موسع، سيحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن مع «جيتكس غلوبال»، انطلق أمس معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض عالمي للشركات الناشئة والاستثمار، ليمثل المعرضان الضخمان، اللذان يشارك فيهما أكثر من 6500 شركة عارضة، و1800 شركة ناشئة، و1200 مستثمر من 180 دولة يتوزعون على 38 قاعة، شهادة حية على جهود دولة الإمارات لتحفيز ابتكار وإطلاق الجيل التالي من التقنيات التي تعتمد أساساً على الذكاء الاصطناعي.

وسيشهد «جيتكس غلوبال 2024» حضوراً دولياً هو الأكبر في تاريخه، حيث سيستقبل أكثر من 400 هيئة حكومية ووكالة تنمية رقمية من جميع أنحاء العالم.

وكشف «دبي التجاري العالمي» أن المعرض سيشهد أكبر مشاركة أوروبية من 35 دولة، إلى جانب أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 450 شركة ناشئة من دول مشاركة للمرة الأولى، كما تقف وراء المشاركة الدولية غير المسبوقة دول عدة صاعدة في مجال التكنولوجيا الرقمية من أميركا اللاتينية، وكذلك دول من وسط وجنوب شرق آسيا، في وقت انضمت فيه دول عدة جديدة، مثل: سنغافورة، وماليزيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، إلى قائمة المشاركين التقليديين في «جيتكس غلوبال 2024».