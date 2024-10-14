منتسبو «زايد العليا» يشاركون في الحملة بدبي وأبوظبي

شارك أصحاب الهمم، منتسبو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي أطلقتها الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، لتقديم الدعم الإنساني للشعب اللبناني الشقيق، وتوفير المواد الإغاثية له، لتخفيف معاناته.

كما شارك أصحاب الهمم، من مختلف الفئات، في أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية والإنسانية للحملة، التي جرت أول من أمس بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، وتعاونوا مع أفراد وفئات المجتمع الإماراتي، في أنشطة التجميع التي نفذت أمس في محطة السفن السياحية في موانئ أبوظبي، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة في أبوظبي.

وتأتي المشاركة في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتعزيز الاندماج الاجتماعي والمشاركة الفعالة لمنتسبيها في المجتمع، وفي إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي.

وأسهمت مشاركة أصحاب الهمم في تعزيز الرسالة الإنسانية للحملة، وتأكيد الدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبوه في الأعمال الإنسانية والحملات الخيرية.