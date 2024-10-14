«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طن مساعدات في أبوظبي

انطلقت، أمس، عملية إعداد وتجهيز وتعبئة المواد الإغاثية في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، ضمن حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، لمصلحة الشعب اللبناني الشقيق، بإشراف وتنظيم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وجمعت الحملة 250 طناً من المواد الإغاثية والغذائية والمستلزمات الأساسية للأطفال والنساء والرجال وكبار السن من الأشقاء اللبنانيين المتضررين من الأزمة الطارئة والظروف الإنسانية الحالية الحرجة. وتأتي التبرعات العينية في إطار برنامج الحملة الوطنية الإغاثية «الإمارات معك يا لبنان»، التي انطلقت في 8 أكتوبر، وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وشهدت الساعات الأولى إقبالاً لافتاً من المتطوعين المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والأعمار، لتجهيز حزم إغاثية تنوعت بين السلع الغذائية والمواد المخصصة للأطفال والنساء.

وحرص كثير من الأسر على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في تجميع طرود وسلال المساعدات، بهدف تعزيز العمل التطوعي والخيري في نفوسهم. كما شارك العديد من الطلبة وأصحاب الهمم في تعبئة المواد الإغاثية.

وشارك أكثر من 4400 متطوع من مختلف الجنسيات والفئات جمعوا 10 آلاف من صناديق المساعدات الإغاثية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية المتعددة.

وأكد مواطنون ومقيمون شاركوا في الحملة، أنها تجسّد قيم الإنسانية والخير والمحبة التي تتميّز بها دولة الإمارات، التي لا تتأخر عن مد يد المساعدة والعون للشعوب التي تمر بحروب وكوارث.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم حرصوا على التسجيل والتطوع والحضور مبكراً، للمشاركة في الحملة، معبرين عن فخرهم بالمشاركة في تعبئة المواد الإغاثية التي سيتم إرسالها إلى الشعب اللبناني.

ووجهوا الشكر لقيادة وشعب الإمارات، على مشاعرهم الصادقة، وجهودهم الإنسانية تجاه الشعب اللبناني، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدين أنها تعكس معاني الأخوة والتعاضد والدعم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي، حمدان المزروعي، تنفيذ عملية إعداد وتجهيز وتعبئة المواد الإغاثية في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، ضمن حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

من جانبه، وجّه سفير لبنان فؤاد شهاب دندن، الشكر إلى القيادة الإماراتية على إطلاق حملة الإغاثة، ودعمها الإنساني الكبير واللامحدود للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

وقال في تصريح خلال زيارته قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، إن «جمع المواد الإغاثية إلى لبنان، يجسّد التضامن بين الشعبين الإماراتي واللبناني»، مضيفاً أن «الإمارات دائماً كانت إلى جانب الشعب اللبناني، ومن أولى الدول التي سارعت إلى تلبية النداء لإغاثة لبنان، الذي يعاني أزمات صعبة».

ووجّه الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوجيهات سموّه بإطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي تجسّد علاقات الأخوة الإنسانية بين البلدين.

كما شكر دولة الإمارات والشعب الإماراتي وكل من أسهم في الحملة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع.