«أوقاف دبي» وهيئة تنمية المجتمع تطلقان «وقف ساند الخيري»

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، المبادرة المجتمعية (ساند) عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، لدعم محدودي الدخل من خلال إنشاء وقف خيري مستدام، يُخصص ريعه لدعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع.

ويتكون المشروع الوقفي المستهدف إنشاؤه من مبنى سكني في منطقة دبي الجنوب، يتألف من خمسة طوابق تتضمن 40 شقة سكنية ومواقف السيارات، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى مع قيمة الأرض نحو 30 مليون درهم، فيما تقدر عوائد الوقف بنحو 8% من إجمالي تكاليف الإنشاء، وستُستخدم هذه العوائد لاستصدار بطاقات «ساند» بقيمة 1000 درهم لكل بطاقة.

وتتيح مبادرة ساند للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء فرصة المشاركة في بناء هذا الوقف الخيري المستدام، والإسهام في استصدار بطاقة «ساند» للشرائح المجتمعية المستحقة لاستخدامها في عمليات شراء المواد الغذائية والتموينية والاحتياجات الأساسية.

وأكدت مدير عام الهيئة، حصة بوحميد، دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية، مشيرة إلى أن «مبادرة ساند تُعد تجسيداً فعلياً لقيم التعاون والتكافل التي نفتخر بها في مجتمعنا».

وقالت: «من خلال هذا الوقف الخيري، نتكاتف لضمان تأمين الاحتياجات التموينية للأيتام، والأرامل، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم لهم، وتعزيز جودة حياتهم، وتخفيف الأعباء التي تواجههم في حياتهم اليومية».

من جهته، وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي محمد المطوع، التعاون مع الهيئة لتعزيز العمل الخيري والمجتمعي في الإمارة.

وأعرب عن تطلعه لإتاحة الفرصة للمجتمع للإسهام في دعم مبادرة «وقف ساند الخيري» عبر منصة جود، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى إنشاء استثمار دائم يمول بطاقة «ساند» بشكل مستمر، ويمنح الفئات المجتمعية المستحقة دعماً مستداماً لاحتياجاتهم التموينية والغذائية، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم والوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأشار المطوع إلى أن «وقف ساند» يمثل مشروعاً مجتمعياً مشتركاً، يتيح للجهات والأفراد الراغبين دعم هذا الوقف الخيري، والإسهام في تلبية الاحتياجات المعيشية للفئات المستحقة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني بين مختلف فئات المجتمع، معبراً عن حرص المؤسسة على بناء شراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية وفاعلي الخير لتوفير بطاقة «ساند» للمستحقين، وتوفير مزايا وخدمات تحسن نوعية حياتهم.

يُذكر أن «أوقاف دبي» أطلقت مبادرة «بطاقة ساند» لتمكين الفئات المستحقة من الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة، وقد وزعت المؤسسة 3000 بطاقة «ساند» بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، بمن في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود.