100 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاع الضيافة

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة وشركائه الاستراتيجيين، وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس» وهيئة تنمية المجتمع في دبي، يوماً مفتوحاً لقطاع الضيافة، تم من خلاله توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية للمواطنين.

وتأتي المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتمكين المواطنين من الانخراط في القطاع الخاص، وتتماشى مع استراتيجية التوطين في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الحدث يهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من دخول قطاعات حيوية مثل الضيافة، الذي يُعد من الركائز الأساسية لاقتصادنا.

وأضاف: «من خلال هذه المبادرات، لا نسهم فقط في توفير فرص العمل، بل نحقق أيضاً أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل الاقتصادات الحضرية في العالم».

وأكد أن تمكين المواطنين من المشاركة في هذا القطاع المتنامي يعزز من قدرة دبي والإمارات على مواصلة ريادة المشهد السياحي العالمي، وترسيخ مكانتها كوجهة دولية مفضلة. وأضاف أن «التزامنا يتجاوز مجرد توفير الوظائف، فنحن نسعى إلى ضمان تطوير مسارات مهنية مستدامة، تمكن المواطنين من لعب دور فعّال في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والسياحي».

واستقطب اليوم المفتوح مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الضيافة، قدمت فرصاً متنوعة للإماراتيين في فنادق عالمية بارزة.

ومن بين الفنادق المشاركة، بالازو فيرساتشي دبي، مجموعة هيلتون (كونراد دبي، هيلتون جاردن إن دبي الميناء، دبل تري دبي بزنس باي، كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد)، ريكسوس بريميوم دبي – جميرا بيتش ريزيدنس، فندق ريفير دبي، أكور (فنادق سويس أوتيل، جراند بلازا موفنبيك، موفنبيك للشقق الفندقية، نوفوتيل، إيبيس، أداجيو بريميوم، وفندق موفنبيك جميرا بيتش)، ميلينيوم وكوبثورن للفنادق في الشرق الأوسط، مجموعة ماريوت (منتجع ماريوت نخلة جميرا، جي دبليو ماريوت ماركيز، شيراتون مول الإمارات، فندق أبوظبي إديشن، ماريوت وسط مدينة أبوظبي، فندق الريتز كارلتون دبي، سانت ريجيس أبوظبي، لو رويال ميريديان أبوظبي)، مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG)، مجموعة فنادق حياة (حياة بليس، حياة سنتريك، جراند حياة دبي، أنداز دبي النخلة، حياة ريجنسي كريك هايتس، حياة ريجنسي دبي ديرة)، وكرزنر (ون آند أونلي ذا بالم، باب الشمس، ون آند أونلي رويال ميراج، أتلانتس ذا رويال، وأتلانتس النخلة).

يجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.

وهو يهدف إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

• تمكين المواطنين من المشاركة في قطاع الضيافة يعزز قدرة دبي والإمارات على مواصلة ريادة المشهد السياحي العالمي.