مخالفة 37 شخصاً في منطقة نايف بسبب «العبور الخطر»

خالف مركز شرطة نايف 37 شخصاً من المشاة منذ بداية العام الجاري، بسبب العبور الخطر للطريق من الأماكن غير المخصصة لعبورهم، وعدم التزامهم بالإشارات الضوئية.

وحذر نائب مدير مركز شرطة نايف، العميد خبير عمر موسى عاشور، من خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، مبيناً أنه يعد من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس.

وحث المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلوّ الشارع من المركبات، داعياً السائقين إلى الانتباه لحركة عبور المشاة، والالتزام بخفض السرعات، مؤكداً أن أمن المشاة وسلامتهم مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

ودعا عاشور المشاة إلى الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، والالتزام بالإشارة الضوئية على التقاطعات، حتى لا يعرضوا أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبورهم الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور تترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم.