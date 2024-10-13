حمدان بن محمد: نرحب بضيوف دبي.. وجهة الحاضر والمستقبل وعاصمة الاقتصاد الرقمي العالمية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الأحد، معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتستمر فعالياته التي تنعقد بالتزامن مع معرض جايتكس العالمي حتى 16 أكتوبر.

وقال سموه عبر منصة "إكس": المعرض يجمع الحدث 70 ألف من المتخصصين وقيادات الأعمال وصناع القرار وشركات ناشئة من أكثر من 100 دولة وأهم 400 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز التريليون دولار.

وأضاف سموه: نرحب بضيوف دبي … وجهة الحاضر والمستقبل وعاصمة الاقتصاد الرقمي العالمية.