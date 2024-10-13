"الرحالة واليوتيوبر الجزائري خبيب كوّاس سفيراً للنسخة الثالثة من "قمة المليار متابع"

أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر تجمع لصانعي المحتوى في العالم، اختيار الرحالة واليوتيوبر الجزائري خبيب كوّاس سفيراً جديداً لنسختها الثالثة التي تنطلق في دبي في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار "المحتوى الهادف".

ينضم خبيب بذلك إلى قائمة السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً وهم أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، وأنس بوخش وعمار تقي والذين سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة الوعي بأهداف القمة ورسالتها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها والتفاعل مع المبادرات التي تطلقها.

وأعرب “خبيب” عن سعادته لاختياره ضمن قائمة سفراء النسخة الثالثة للقمة، وقال إنه سعيد باختياره سفيراً لقمة المليار المتابع، وعبر عن ثقته بأن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة لصناعة المحتوى الهادف والتعريف برسالة وأهداف هذا الحدث العالمي الفريد على نطاق واسع.

ومع أكثر من 12 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، يتجاوز “خبيب” الحدود التقليدية للسياحة بقصصه الجذابة ومرئياته حيث يعدُّ من بين أبرز صناع المحتوى السياحي في الجزائر والعالم العربي.

وحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء صانع المحتوى الجزائري ضمن أفضل 30 مبدعاً وملهماً لعام 2023 وسافر إلى أكثر من 54 دولة منذ بدء مسيرته في عام 2017.

وحاز الرحالة واليوتيوبر الجزائري خبيب كوّاس ⁠جائزة أفضل صانع محتوى سياحي عربي على "فيسبوك"، وذلك ضمن حفل أوسكار الإعلام السياحي 2023، والذي نظمه الاتحاد العربي للإعلام السياحي في صلالة بسلطنة عمان عام 2023، و⁠جائزة أفضل صانع محتوى شاب في كازان بروسيا والتي منحتها له منظمة التعاون الإسلامي 2022، كما تم اختياره "قائد الغد" في ندوة سانت جالن في سويسرا 2023.

يبلغ خبيب كوّاس، ابن مدينة قسنطينة شرق الجزائر، من العمر 31 عاماً، درس الاقتصاد بالجامعة، ثم توجه إلى صناعة المحتوى وهو المجال الذي استهواه، حيث أصبح له تأثير متزايد في عالم السياحة الرقمية، بسبب شغفه المستمر بالسفر والتركيز على صناعة محتوى يتعلق بالسياح من خلال السفر والتجوال.

ويشارك خبيب مغامراته وقصصه عبر مواقع التواصل لتعريف الناس بثقافات الشعوب المتنوعة، تحت شعار: "سافر فهناك الكثير في انتظارك".

وفي عام 2021، تم إطلاق حملة إعلامية من قبل ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم خبيب وزيادة عدد متابعيه، بهدف تجاوز مليون متابع على إنستغرام، بسبب جودة المحتوى الذي ينشئه للترويج للسياحة في الجزائر وخارجها.

يذكر أن "قمة المليار متابع" تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة