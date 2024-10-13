منصور بن محمد يزور حملة «الإمارات معك يا لبنان» في إكسبو دبي

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» في مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي، التي انطلقت بهدف جمع التبرعات الإغاثية للأشقاء اللبنانيين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، خلال زيارته مركز تجميع المساعدات الإغاثية في مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي، ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، على الجهود الكبيرة التي يبذلها المتطوعون والقائمون على الحملة الذين تجاوز عددهم 4000 متطوع، والذين تمكنوا من تعبئة أكثر من 10 آلاف حزمة إغاثة إنسانية عاجلة للأشقاء اللبنانيين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الضرورية والملحة جراء الأزمة الحالية.

وأكد سموه خلال الزيارة أن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، تأتي ضمن الأعمال الخيرية المتعددة التي تقدمها دولة الإمارات لمختلف الشعوب المحتاجة والمجتمعات المتأثرة جراء الأزمات، تجسيداً للمبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالغ لمساعدة الشعوب التي تواجه تحديات صعبة، وإعانة المنكوبين في شتى مناطق العالم.

وأضاف سموه أن الحملة تأتي في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق وتعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية، بما يعكس التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء والأصدقاء، والمجتمع الدولي عموماً.

واختُتم برنامج أنشطة جمع التبرعات في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو ضمن الحملة الوطنية الإغاثية «الإمارات معك يا لبنان»، بجمع 200 طن من المواد الإغاثية الغذائية والمستلزمات الإيوائية، بمشاركة 24 جهة إماراتية مانحة وتطوعية وأكثر من 4000 متطوع ومشارك، شكلوا النسيج المجتمعي المتنوع من مختلف الجنسيات والأديان والفئات العمرية، يتقدمهم عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين ورجال الأعمال في إمارة دبي.

وتولت مؤسسة دبي العطاء إدارة وتنظيم تجميع المساعدات الإغاثية بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال في إمارة دبي، تحقيقاً لأهداف الحملة الرامية إلى التضامن الإنساني والتآزر الأخوي مع الشعب اللبناني الشقيق، في ظل الظروف الحالية الصعبة والاحتياجات الإنسانية الملحة والمعطيات الراهنة.

وجُمعت التبرعات تحت إشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الدولية الإنسانية، وتوجيهات سموه بالعمل والتنسيق مع الجهات الإماراتية المانحة والأندية المجتمعية المتعددة، والمؤسسات التطوعية في مختلف مناطق الدولة، لحث جميع مكونات المجتمع على الإسهام في هذه الحملة الوطنية الإغاثية، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الحرجة بسبب الأزمة الحالية.

وأكد الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، الدكتور طارق محمد القرق، حرص القيادة الرشيدة - برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة - على الاستجابة الإنسانية العاجلة للمتأثرين والمحتاجين والمنكوبين، بسبب الكوارث والطوارئ والأزمات في جميع مناطق العالم.

وأشار إلى تضافر الجهود الإماراتية في الأعمال الإنسانية والخيرية عبر عمل الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة، مع وزارة الخارجية ومجلس الشؤون الإنسانية الدولية، لتقديم المساعدات الإغاثية الطبية والغذائية والإيوائية للدول والمجتمعات والشعوب المتضررة من مثل هذه الأزمات والصراعات، بما يضمن التعافي المبكر ويلبي الاحتياجات الضرورية لاستقرار المجتمعات وسعادة الشعوب، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات الهادفة دوماً إلى تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

يذكر أن 24 جهة مانحة ومؤسسة تطوعية شاركت في أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، ومؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودبي الإنسانية، ودبي العطاء، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة «متطوعين-إمارات»، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة وطني الإمارات، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإمارات الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، ومبادرة «يوم لدبي».

وبدأت أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية في التاسعة صباحاً واستمرت حتى الواحدة ظهراً. وتنطلق الحملة اليوم الأحد من التاسعة صباحاً وتستمر إلى الواحدة ظهراً في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي (المبنى 1)، فيما تنطلق السبت المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

منصور بن محمد:

الحملة تأتي ضمن الأعمال الخيرية المتعددة التي تقدمها الإمارات لمختلف الشعوب المحتاجة والمجتمعات المتأثرة جراء الأزمات، تجسيداً للمبادئ الأخوية النبيلة التي تحرص عليها الدولة قيادة وحكومة وشعباً.