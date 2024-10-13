الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام في لبنان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي تعرضت له قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، وتسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي نسيبة، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية.

وأوضحت أن استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وشددت نسيبة على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور المهم الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.

كما جددت تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأعربت أيضاً عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات «يونيفيل» وتلك التي ينتمي لها الجنود المصابون، وعن تمنياتها الشفاء العاجل للعسكريين المصابين.