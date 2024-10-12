الوطني للأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 20:34 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:37. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والمد الثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والجزر الثاني عند الساعة 00:11.