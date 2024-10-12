تكريم «دفاع مدني دبي» من المملكة المتحدة

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تكريمها من الحكومة البريطانية، تقديراً لجهودها في توظيف برامج الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتقليل حوادث الحريق عالمياً، وخفض نسبة انبعاثات الكربون الناجمة عن الحرائق.

وجاء التكريم على هامش مشاركة فريق «دفاع مدني دبي» في معسكر «لارك هيل» بالمملكة المتحدة، وعرضه عدداً من التجارب الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشاركته العديد من الخبرات والمبادرات في تسخير العلوم المتقدمة في مجال الأمن والسلامة، التي كانت في مجملها حصيلة مخرجات خلوة الذكاء الاصطناعي في دبي.

وباركت الإدارة العامة للدفاع المدني دبي للرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الدفاع المدني بدبي، المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع، تعيينه عضواً في المجلس الوطني لقادة الإطفاء في المملكة المتحدة، كأول عضو دولي ينضم إلى مجلس الإدارة.

وكان فريق «دفاع مدني دبي» حصل أخيراً على تكريم من الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق، الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم اختيار المقدم دكتور عيسى المطوع رئيساً لوحدة المؤشرات العالمية لحوادث الحريق ورئيساً لمراكز الأبحاث ضمن التحالف العالمي لخفض انبعاثات الكربون.