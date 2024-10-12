أمطار خلال العطلة الأسبوعية.. وتحذير من الأودية

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وأشار إلى فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح معتدلة إلى نشطة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية، بعد الظهر، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبالنسبة للرياح، تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصبح نشطة إلى قوية أحياناً، الثلاثاء، مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويضطرب الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً - قد تكون ركامية بعد الظهر - ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية. أمّا الرياح فتكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س. ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.