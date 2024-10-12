5 مشاريع جديدة لـ «طرق دبي» تقلل الازدحام وتخفض زمن الرحلات

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ خمسة مشاريع جديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحامات على الطرق، مؤكدة أنها تستهدف تحسين حياة الجميع في دبي من خلال الجسور الجديدة إلى توسعة المسارات وتطوير التقاطعات الذكية، بحيث تجعل من رحلات مستخدمي الطريق أكثر سلاسة وأماناً وسرعة.

وأوضحت الهيئة، على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن التحسينات لا تتعلق بتخفيف الازدحام، فقط، بل بتوفير الوقت والجهد لدى مستخدمي الطريق، وتحويل تنقلاتهم اليومية إلى تجربة أكثر راحة، وربط مجتمعاتنا بطرق غير مسبوقة.

وذكرت الهيئة أن هناك مشروعين ستنتهي منهما بعد غدٍ، الأول هو تطوير شارع الخيل ممثلاً في الوصلة المجسرة بين تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان وشارع ميدان باتجاه ديرة، موضحة أن المشروع يسهم في تحسين انسيابية المرور، وخفض زمن الرحلة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع ميدان من 10 دقائق إلى دقيقتين.

والمشروع الثاني، يتمثل في الحلول المرورية السريعة وتحسينات شارع وادي العمردي، إذ يسهم في زيادة مستوى السلامة المرورية وتحسين الوصول إلى المناطق السكنية والتجارية المجاورة.

وأشارت الهيئة إلى الانتهاء من المشروع الثالث 18 أكتوبر، وهو الحلول المرورية السريعة والتحسينات في منطقة الراشدية/ند شما، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليص زمن الرحلة على شارع 21 في ند شما من 4 إلى 0.5 دقيقة، وتحسين الاتصال بين السكان والزوار في هذه المنطقة السكنية الرئيسة.

ولفتت إلى أن المشروع الرابع هو تطوير شارع الخيل ممثلاً في الوصلة المجسرة بين تقاطع شارع ميدان وشارع رأس الخور باتجاه ديرة، حيث يجري الانتهاء منه يوم 20 أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا المشروع يسهم في الوصول الأسرع إلى مناطق ميدان والخليج التجاري، وتقليص زمن الرحلة من شارع ميدان إلى شارع رأس الخور من 15 إلى ثلاث دقائق، وتحسين انسيابية المرور خلال أوقات الذروة.

أمّا المشروع الخامس، فأوضحت أنه يتعلق بالحلول المرورية السريعة والإشارات الضوئية على شارع حصة عند مدخل البرشاء جنوب، إذ يتم الانتهاء منه يوم 27 أكتوبر، ويسهم في تحسين إدارة المرور، وتقليص زمن الرحلة على تقاطع شارع حصة في جنوب البرشاء من 10 إلى ثلاث دقائق، وتسهيل الوصول إلى جنوب البرشاء للسكّان والشركات.

. الهيئة ستنتهي من مشروعين بعد غدٍ، الأول تطوير شارع الخيل، والثاني تحسينات شارع وادي العمردي.