اليوم.. بدء جمع المساعدات الإغاثية لحملة «الإمارات معك يا لبنان» بمدينة إكسبو دبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تبدأ اليوم أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية ضمن حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» في مركز المعارض بمدينة إكسبو دبي، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

وتتولى مؤسسة دبي العطاء إدارة وتنظيم تجميع المساعدات الإغاثية بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال في إمارة دبي، تحقيقاً لأهداف الحملة الرامية إلى التضامن الإنساني والتآزر الأخوي مع الشعب اللبناني الشقيق، في ظل الظروف الحالية الصعبة والاحتياجات الإنسانية المُلحة والمعطيات الراهنة.

يأتي تجميع المساعدات الإغاثية بمدينة إكسبو دبي ضمن برنامج الحملة الجماهيرية، التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.