«الوسمي» يبدأ في الإمارات منتصف أكتوبر

تشهد الدولة منتصف أكتوبر الجاري دخول موسم «الوسمي»، الذي يُعد من أشهر مواسم العرب، وأحمدها، إذ يتميز باعتدال درجات الحرارة، ويستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إن «الوسمي» عند أهل الأنواء ثاني منازل الخريف بعد الصفري أو الصفرية التي تبدأ مع طلوع «سهيل»، ويكون معها انسلاخ شدة الحرارة.

ولفت الجروان إلى أن الأجواء تتجه خلال موسم «الوسمي» نحو الاعتدال نهاراً، فيما تبدأ برودة الليل بالتوغل بدءاً من الفجر، ومع نهايته يبرد سائر الليل وتبدأ البرودة بالتوغل نهاراً بدءاً من الصباح، وبانتهاء الوسمي في 6 ديسمبر يبدأ الشتاء ويتعمق البرد وتبدأ أول مواسم الشتاء، وهي مربعانية الشتاء وبداية اشتداد البرد. ولفت إلى أن أهل البادية يستدلون على بداية الوسمي برؤية اعتراض سهيل والشعرى اليمانية فوق الأفق الجنوبي فجراً، وتعتبر فترة الوسمي فترة جيدة لنمو النباتات والزراعة، نظراً لاعتدال درجات الحرارة، إذ تراوح عند منتصف الوسمي في حدها الأعلى بين 30 إلى 34 درجة مئوية، وفي حدها الأدنى بين 18 إلى 12 درجة مئوية.

وتعتبر أمطار الوسمي أكثر نفعاً للأرض، إذ تقل نسبة التبخر، ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه. وقد تظهر السحب الآتية من جهة الشمال قبيل الوسمي، وقد تهطل أمطار تسبق الوسمي بفترة لا تتجاوز 10 أيام وتسمى «سبق الوسمي».