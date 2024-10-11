عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان هاتفيا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتطورات بالمنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما بحث سموه ومعالي جان نويل بارو عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في المنطقة.