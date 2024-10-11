أمطار خلال العطلة الأسبوعية.. وتحذير من الاقتراب من الأودية

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وأشار إلى فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية بعد الظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبالنسبة للرياح فستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتصبح نشطة إلى قوية أحيانا يوم الثلاثاء مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدة الرؤية الأفقية، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان يضطرب يوم الثلاثاء.