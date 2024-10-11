ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة والد الشهيد محمد جديد الشحي

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له جديد راشد محمد الشحي، والد الشهيد محمد جديد راشد الشحي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة قراط بإمارة الفجيرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأهل الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.