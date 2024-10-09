مشعل الأحمد الصباح مستقبلاً حمدان بن محمد: تباركت الكويت بزيارتك

استقبل صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أمس، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها سموّه أمس إلى الكويت، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

ورحّب صاحب السموّ أمير دولة الكويت بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تباركت الكويت بزيارتك، أبوك أخونا اللي تربينا معه، وجدك راشد ما ننسى مواقفه وتقديره ومحبته في الكويت ما ننساها».

فيما أعرب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن سعادته بالزيارة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن تقديره لما تشهده دولة الكويت من نهضة تنمويّة في كل المجالات في إطار خطة التنمية الوطنية للكويت، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وما تطمح لتحقيقه من إنجازات مهمة في إطار

«رؤية الكويت 2035».

وأكدّ سموّه أن المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الكويت، اليوم، على الصعيدين الإقليمي والدولي، هي نتاج السياسة الحكيمة التي تنتهجها بقيادة صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي أكسبتها احترام العالم وتقديره، بما لها من مواقف مشرّفة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية التي جمعت الدولتين على مدار عقود طويلة، وما تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من نمو مستمر على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما ينتظرها من مزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الأهداف والرؤى المشتركة لمستقبل التنمية الشاملة في البلدين، وطموحاتهما للمرحلة المقبلة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين أساس راسخ لتعاون نموذجي مزدهر يدعم العمل الخليجي المشترك، ويؤهل لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تستند إلى سجل زاخر من التعاون الناجح في العديد من المجالات الحيوية، والذي تكرَّس بعشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الوفد الرسمي المرافق لسموّه، استعراض مجمل المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات، وما يمر به العالم من تحديات تستدعي مضاعفة الجهود الدولية، وإيجاد الحلول الناجعة من أجل تجنب الآثار السلبية الخطرة للنزاعات والحروب، وما تؤدي إليه من عرقلة لمسيرة التنمية وتعطيل طموحات الشعوب في مستقبل آمن ومستقر، يمكّنها من تحقيق ما تنشده من تقدم وتنمية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.. كما سعدت بلقاء ولي عهد الكويت، سمو الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد عبدالله الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح».

وأضاف سموه: «زيارة الكويت هي زيارة لأهل وإخوة وأحبّة.. وهي زيارة أتطلع من خلالها لتعزيز هذه المحبة.. وترسيخ التعاون بين البلدين اقتصادياً وحكومياً.. وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ النموذج الأخوي الحقيقي لهذه العلاقة.. والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً بين الشعبين الشقيقين.. حفظ الله دولة الكويت.. وأدام عزها ومجدها بقيادة أميرها وعزيمة شعبها».

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل بسلامة الله، أمس، إلى العاصمة الكويت، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في مستهلّ زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى المطار الأميري، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الذي رحّب بسموّه والوفد المرافق، كما كان في استقبال سموّه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في دولة الكويت.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله، أن العلاقات الإماراتية الكويتية هي علاقات راسخة ومزدهرة، ولا تلبث أن تزداد رسوخاً بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأن آفاق تطويرها والنهوض بها في شتى المجالات رحبة ولا حدود لها، ومرشحة لمزيد من الازدهار بدعم قيادتي البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب سموّه عن حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على توسيع نطاق التعاون بين الإمارات وشقيقتها الكويت، في ضوء ما يجمعهما من روابط تاريخية وأواصر تعاون متينة، وطموحات مشتركة لمستقبل يحمل أسباب الخير والنماء للشعبين الشقيقين.

حمدان بن محمد:

. العلاقات الإماراتية الكويتية راسخة ومزدهرة، وآفاق تطويرها لا حدود لها بدعم قيادة الدولتين.

. زيارة الكويت هي زيارة لأهل وإخوة وأحبّة.. وهي زيارة أتطلع من خلالها لتعزيز هذه المحبة.. وترسيخ التعاون بين البلدين اقتصادياً وحكومياً.

. أمير الكويت يعرب عن تقديره لدولة الإمارات.. قيادةً وحكومةً وشعباً.