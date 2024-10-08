جهات حكومية تستعرض خدماتها لأصحاب الهمم

طرحت جهات حكومية خدمات لأصحاب الهمم في معرض «إكسبو أصحاب الهمم»، أبرزها سيارة الكرسي المتحرك للمسافرين من أصحاب الهمم، وروبوت يساعد على معرفة مساراتهم داخل المطار عبر لغة الإشارة، إضافة إلى غرفة حسية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من فئة التوحّد، وإشارة مرور ذكية تعمل بواسطة حساس يقرأ حركة المشاة في منطقة الوقوف وفي ممر عبور المشاة، وتخدم أصحاب الهمم وكبار السن والأمهات اللاتي يستخدمن عربات الأطفال لعبور الشارع.

وتفصيلاً، أكدت رئيس قسم التأهيل المهني والتشغيل في وزارة تنمية المجتمع، آمنة الخميري، أن الوزارة استعرضت برنامج «مشاغل» الذي انطلق في عام 2019 ويهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال وإعدادهم ليصبحوا منتجين مستقلين. وأضافت أن البرنامج شهد تطورات ملحوظة منذ إطلاقه، خصوصاً في مجالات الاستدامة وإعادة التدوير.

بدورها استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع إشارة المرور الذكية التي توجد في 18 منطقة بإمارة دبي، حيث يجري حالياً إطلاق المرحلة الثانية من المشروع للتوسّع في مناطق إضافية بدبي.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الإشارة تعمل بواسطة حساس يقرأ حركة المشاة في منطقة الوقوف وفي ممر عبور المشاة، وتخدم أصحاب الهمم وكبار السن والأمهات اللاتي يستخدمن عربات الأطفال لعبور الشارع، بحيث توقف حركة المركبات لوقت إضافي، حتى تمهلهم لحين عبور الشارع.

وقالت نائب رئيس خدمات المسافرين بمطار دبي، مريم التميمي، إن «طيران الإمارات» طرحت عدداً من الخدمات للمسافرين أصحاب الهمم منها سيارة الكرسي المتحرك، التي تساعد المسافرين من مستخدميه على سهولة الوصول إلى داخل المطار. وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا أيضاً تقنية VR تبين للمسافر عند وصوله إلى المطار كيفية التحرك داخل المطار من لحظة وصوله إلى الكاونتر الخاص بأصحاب الهمم، ومن بعده شباك الجوازات ومقر الشرطة المخصص لهذه الفئة، كما طرحنا كراسي ضمن الخدمات الجوية لمساعدة المسافر على الوصول إلى مقعده داخل الطائرة». وذكرت أن هناك خدمة «زهرة عباد الشمس» للمصابين باضطراب التوحّد، بحيث يتم تسليم المسافر من أصحاب الهمم شارة تحمل تلك العلامة من مكتب المعلومات، لتسهّل إجراءاته داخل المطار، وتوجيهه نحو كاونتر أصحاب الهمم، وهي حركة سلسة جداً وحققت ردود فعل إيجابية.

وتابعت: «عرضنا أيضاً روبوتاً يساعد أصحاب الهمم على معرفة مساراتهم داخل المطار عبر لغة الإشارة، بحيث يقف الشخص أمام الروبوت ويشير بعلامات محددة بلغة الإشارة، ومن ثم يعرض أمامه خريطة بكيفية تحركه داخل المطار.

من جانبه، قال مدير إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي، جابر آل علي، إن بلدية دبي وضعت خطة خمسية لتهيئة جميع مرافق ومباني الدائرة وتنتهي بنهاية 2025 لتغطية مرافق ومباني الدولة بخدمات تسهّل التحرك والتعامل لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الخطة تلتزم بكود دبي للبناء، حيث حصلت بلدية دبي على جوائز محلية وعالمية في هذا الشأن.

واستعرضت هيئة الصحة بدبي، خدمة التوعية بأهمية الصحة النفسية ضمن مبادرة «الرفاه النفسي في دبي»، التي تأتي في إطار استراتيجية إمارة دبي للصحة النفسية التي تنفذها هيئة الصحة بدبي بشكل شامل ومتكامل لتحقيق رسالتها «دبي موطن الصحة والسعادة والازدهار»، حيث تستهدف المبادرة الطلبة أصحاب الهمم على مستوى الدولة بمن في ذلك طلبة مراكز أصحاب الهمم والمدارس الخاصة في دبي «التعليم الدامج»، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة في دبي وتعزيز مفاهيم الرفاه النفسي في المجتمع.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، غرفة حسية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من فئة التوحّد في مركزي شرطة المرقبات والبرشاء.

وأوضحت عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرقيب أول منال الجوهري، أن هذه الخدمة الاستباقية والمرنة التي توفرها شرطة دبي تلعب دوراً مهماً في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم بالإمارة، من خلال توفير الخدمات والتسهيلات الداعمة، مشيرة إلى أن الغرفة الحسية «360» مجهزة بأحدث التقنيات البيئية الشاملة.