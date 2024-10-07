أحمد بن محمد يترأس اجتماع مجلس دبي للإعلام

ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، اجتماع مجلس دبي للإعلام.

وأكد سموه الالتزام بالنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير الإعلام في دبي وترسيخ ريادتها الإقليمية والعالمية في هذا المجال.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، وأكدنا خلاله التزامنا بالنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير قطاع الإعلام في دبي وترسيخ ريادتها الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وسعدت بلقاء الطالبات والطلبة الإماراتيين الحاصلين على منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام ...".

وتابع سموه: "مستمرون في توظيف كافة الإمكانيات وأحدث التقنيات لدعم المواهب المحلية والاستثمار في الكفاءات الوطنية، فنحن نراهن عليهم لقيادة المشهد الإعلامي وصناعة إعلام مستقبلي يعكس روح دبي وثقافتها ونهجها الريادي".