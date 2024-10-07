ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية لمملكة النرويج

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى مملكة النرويج الصديقة. التقى سموّه خلال الزيارة، الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج ومعالي يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي وبحث معهما سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد سموّه، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء النرويجي، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز حركة النقل الجوي والبحث العلمي والأكاديمي بين البلدين، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية الوطنية كمجال الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية إلى جانب الإعلان عن شراكات استراتيجية بين "أدنوك" وشركة "مصدر" وعدد من الشركات النرويجية الرائدة.

كما التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نخبة من الرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة، وذلك في إطار مشاركتهم في منتدى الاستثمار الإماراتي النرويج وأكد سموّه أن تعزيز التعاون مع الشركات النرويجية في مختلف المجالات الحيوية سيسهم في فتح آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وأعرب سموّه في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للجانب النرويجي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لمملكة النرويج وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

رافق سموّه، خلال زيارته الرسمية إلى مملكة النرويج، وفد رسمي ضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة رزان خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطبيعة - ديوان الرئاسة وسعادة فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج.