شما بنت محمد تطلق مبادرة "ابتسامة أمل"

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة "ابتسامة أمل" تزامناً مع اليوم العالمي للابتسامة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى والأطفال في المستشفيات، والتخفيف عن أسرهم ورسم الابتسامة على وجوههم وتخفيف معاناتهم.

وشملت المبادرة زيارات ميدانية لعدة مؤسسات صحية في مدينة العين، منها مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، والمستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي، ومستشفى "برجيل رويال".

وتأتي هذه الجهود ضمن القيم الإنسانية التي تسعى المؤسسات إلى تعزيزها، من خلال توفير الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم.

وتم خلال الزيارات، توزيع هدايا رمزية على المرضى من الأعمار والجنسيات المختلفة.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد آل نيهان، إن المبادرة تعبّر عن اهتمام مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بجميع أفراد المجتمع، وخاصة المرضى والأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم والتشجيع.

وأعرب المسؤولون في المستشفيات التي تمت زيارتها، عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي في تعزيز إرادة المرضى في التعافي وتخفيف آلامهم.

وأكدوا أن مبادرة "ابتسامة أمل" تمثل نموذجاً حياً لقيم التضامن والتراحم في المجتمع، معربين عن فخرهم بالمشاركة في هذه الجهود الإنسانية التي تسهم في خلق بيئة داعمة للمرضى داخل المستشفيات.

من جانبهم، عبّر المرضى والأطفال عن امتنانهم العميق لهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أن الزيارات أدخلت الفرح إلى قلوبهم وزرعت الأمل والتفاؤل في نفوسهم.