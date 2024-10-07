طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والمد الثاني عند الساعة 46:04 و الجزر الأول عند الساعة 43:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:39 و الجزر الأول عند الساعة 18:31 والجزر الثاني عند الساعة 17:07.