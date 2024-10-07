حمدان بن محمد يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية غداً

يغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، البلاد غداً على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة.

تأتي الزيارة في إطار الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ولبحث العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نموذجي في المجالات كافة، وسبل الارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.