كيف يحسم الخلاف بين المطلقين حول مدارس الأبناء؟

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أنا امرأة مطلقة، ولدي أبناء في يتعلمون في مدارس خاصة منذ الحضانة، لكن بعد الطلاق أصر والدهم على الحاقهم بمدارس حكومية، للتهرب من دفع الرسوم، مدعيا بأنه لن يقدر على تحمل المصاريف، ورغم محاولاتي إقناعه بأن هذا الإجراء قد يضر بأبنائنا لاختلاف المناهج التي تعودوا عليها، فضلا عن صعوبة تأقلهم مع البيئة المدرسية الجديدة وإقامة علاقات مع أصدقاء جدد ، إلا أنه رفض .. فماذا أفعل ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

طالما الأولاد بالتعليم الخاص منذ بداية التحاقهم بالتعليم فإن هذا دليل على أن تعليمهم بالمدارس الخاصة ليس مرهقاً له وهذا هو الشرط القانوني لإجباره على تعليمهم تعليم خاص وليس تعليم حكومي، وعليك تقديم ما يثبت أنهم كانوا بالتعليم الخاص منذ البداية، وبالتالي فإن طلب طليقك بتحويلهم للتعليم الحكومي يمثل إضراراً بالمحضونين وكيداً في الحاضنة، ويمكنك الطلب من المحكمة إلزامه بإعادتهم لنفس المدارس التي كان قد ألحقهم بها قبل ذلك حرصاً على استقرارهم ومستقبلهم التعليم

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