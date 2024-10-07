بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أطلق سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني الشقيق على مستوى الدولة.

تبدأ الحملة بعنوان «الإمارات معك يا لبنان» اعتباراً من غد وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها المجتمع والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونهجها الراسخ في دعم الأشقاء في لبنان إزاء ما يواجهون من تحديات إنسانية وظروف صعبة.

وأعرب سموّه عن ثقته بالدور الإنساني والأخوي المعهود عن المجتمع الإماراتي الأصيل، أفراداً ومؤسسات ورجال أعمال في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في مثل هذه الأزمات، وتقديم يد العون لمساعدة المحتاجين.

وتأتي الحملة بعدما أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قبل أيام، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار في إطار جهود الدولة لدعم الأشقاء اللبنانيين، ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة التحديات الراهنة والصعوبات الحالية، وفي ضوئها بدأت دولة الإمارات بإرسال ست طائرات محملة بقرابة 205 أطنان من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية ومعدات الإيواء، للإسهام في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية الحرجة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأرسلت دولة الإمارات ست طائرات تحمل على متنها نحو 205 أطنان من الإمدادات الطبية والإغاثية والغذائية ومعدات الإيواء إلى لبنان، لدعم الأشقاء اللبنانيين.