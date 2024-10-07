«الفاو» تدعم «ازرع الإمارات»

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) دعمها الكامل للبرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الوطني، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت في بيان أمس، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد. وأضافت أن البرنامج يتماشى مع إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تعزيز ثقافة الزراعة في المنازل والمدارس. كما يسعى هذا النهج المستقبلي إلى إشراك الأجيال الشابة في ممارسات مستدامة لضمان مستقبل غذائي آمن للجميع. وأوضحت أن إنشاء المركز الزراعي الوطني يُعتبر حجر الزاوية في المبادرة، حيث يهدف إلى تعزيز الابتكار وبناء شراكات حيوية ضمن القطاع الزراعي. وسيركز المركز على تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامتها، ويدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، ما يعزّز مكانة الدولة كقائد إقليمي في مجال الزراعة المستدامة.