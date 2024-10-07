شرطة دبي تنظم مسيرة توعية لمستخدمي «السكوتر الكهربائي»

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور ومركز شرطة نايف ومجلس الروح الإيجابية، مسيرة توعية لمستخدمي «السكوتر الكهربائي»، إذ جابت السكوترات شارع بني ياس ضمن منطقة اختصاص المركز، بهدف توعية مستخدمي السكوتر الكهربائي باشتراطات السلامة المرورية، وتعريفهم بمناطق ومواقع المسارات الخاصة بهم.

وقال مدير مركز نايف بالنيابة، العميد عمر عاشور موسى، إن المسيرة جاءت بهدف توعية مستخدمي السكوتر الكهربائي بالقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة كافة، والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح بها، لضمان حماية مستخدميها، إضافة إلى شروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون السكوتر مجهزة بمكابح صالحة.

وأضاف أن المسيرة هدفت للحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، إلى جانب تثقيفهم بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.