3.7 مليارات درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2023

كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن نمو إيرادات الهيئة عبر القنوات الرقمية للعام 2023، بنسبة 16.8%، مقارنة بعام 2022، مسجلة إيرادات بلغت ثلاثة مليارات و705 ملايين درهم، وبلغ إجمالي عدد المعاملات الرقمية عبر القنوات الرقمية 821 مليون معامله، بنسبة نمو 1% عن عام 2022.

فيما بلغ عدد المعاملات عبر التطبيقات الذكية 15 مليوناً و299 ألف معاملة، بنسبة نمو 29%، وتجاوز مؤشر السعادة اللحظي لتطبيقات الهيئة نسبة 95%، بنسبة نمو 2% مقارنة بعام 2022، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق الريادة في التحول الرقمي، والاستجابة للمتغيرات التقنية، وتوفير خدمات سلسلة ومترابطة واستباقية ترتقي بمستوى جودة الحياة الرقمية، وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتسهم في تحسين تجربة المتعاملين.

وقال معاليه في تصريح له اليوم، إن هيئة الطرق والمواصلات تنطلق في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً.

وأشار، إلى أن عدد المسجلين على قنوات الخدمة الرقمية للهيئة في عام 2023، بلغ مليونا و404 آلاف مسجل، محققاً نمواً بلغ 20% مقارنة بعام 2022، وبلغ عدد مرات تثبيت تطبيقات الهيئة من المتاجر، ثلاثة ملايين و56 ألف تثبيت.

وأضاف، أنه في إطار خريطة الطريق الشاملة التي اعتمدتها الهيئة لأتمتة الخدمات والمهام، وتعزيز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، أطلقت نسخة جديدة من نظام المتحدث الآلي محبوب مدعم بتقنية "شات جي بي تي"، كما طورت الهيئة الجيل الجديد من الأكشاك الذكية التي تمتاز بالكفاءة والسرعة في إتمام الخدمة، ووزعت الهيئة 30 جهاز جديد في 21 موقع من مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات، وبلغت قيمة الإيرادات المحصلة عبر الأكشاك الذكية، العام الماضي أكثر من 309 ملايين درهم، بنسبة نمو أكثر من 12% مقارنة بعام 2022.

وأطلقت الهيئة النسخة المحدثة من تطبيقها RTA Dubai لتوفير خدماتها في منصة موحدة تخدم المتعاملين، وتضمنت تطوير مبادرة التنبؤ بالمواقف الشاغرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بتغطية 190 ألف موقع، وتطوير خدمة تعبئة رصيد نول من خلال تقنية NFC والتي تمكن المتعامل من عكس رصيد نول في البطاقة بشكل لحظي دون الحاجة للذهاب إلى محطات المواصلات العامة وتمرير البطاقة على جهاز القارئ،

وشهد تطبيق Dubai Drive إطلاق خدمة نقل ملكية لوحة مركبة، والتي ساهمت في تقليل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة وتقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملة، وتوفير خاصية الدخول باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، دون الحاجة إلى إنشاء حساب لدى الهيئة.

كما اطلقت الهيئة نسخة محدثة من تطبيق سهيل Shail، تتميز بخدمات متنوعة أهمها: تفعيل مسار الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وإضافة مواقع محطات وقوف سيارات الأجرة، وإضافة عرض الفعاليات في إمارة دبي، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وإنشاء رمز الاستجابة السريعة QR code لمخطط الرحلات، حيث بلغ عدد الرحلات التي جرى تخطيطها من خلال التطبيق 18 مليون راحلة.

وفعلت الهيئة المرحلة الأولى من خدمات 360 على الموقع الالكتروني، وذلك بإطلاق 63 خدمة تشمل دفع المخالفات، وتأجير النقل البحري، وتأجير المحلات التجارية، وتطوير منصة استثمر مع هيئة الطرق والمواصلات، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على العقود الحالية في الهيئة، أما على مستوى القنوات الرقمية المشتركة مع حكومة دبي “تطبيق دبي الآن”.

وطورت الهيئة تجربتين ضمن مبادرة تجارب المدينة، هما تجربة قيادة المركبة “ثلاث خدمات”، وتجربة تجديد ملكية مركبة “خدمتان”، وجرى ربط خدمات الهيئة على تطبيق دبي الآن مع مزود خدمات التأمين من القطاع الخاص لتوفير تجربة متكاملة وسلسة للمتعاملين، وتطوير 11 خدمة ضمن باقة إماراتي التابعة للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وتطوير سبع خدمات على تطبيق دبي الآن ضمن خطة خدمات 360 للقنوات المشتركة.