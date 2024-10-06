محمد بن راشد يطلق البرنامج الوطني "إزرع الإمارات"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات باسم "إزرع الإمارات".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات .. نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات .. وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم … ".

وأوضح سموه: "البرنامج الوطني "إزرع الإمارات" هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة ..

البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت .. وفي أجيالنا الجديدة .. "

وتابع سموه قائلا: "برنامج "إزرع الإمارات " هدفه رفع أمننا الغذائي .. وتطوير تقنياتنا الزراعية .. وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها ..

وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني .. والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة .. عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً .. وبناء شراكات .. وتأسيس مبادرات ومؤسسات .. ودعم المنتجات .. ".

وختم سموه: "زراعة الإمارات هي وصية زايد .. وهي ضمان وأمان .. وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه .. وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم بها الأجيال القادمة بإذن الله".