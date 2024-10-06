الإمارات تواصل تقديم المساعدات لسكان غزة

واصلت دولة الإمارات تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات لمجموعة من العائلات تضمنت «خيم إيواء» ومستلزمات أساسية لكل عائلة من العائلات التي تعاني نتيجة النزوح المتكرر والأوضاع الصعبة، في خطوة إنسانية تعكس التزام الدولة المستمر تجاه العائلات، في ظل الظروف القاسية التي يعانيها سكان قطاع غزة.

وسارعت فرق عملية «الفارس الشهم 3» التطوعية إلى مساندة العائلات وتقديم كل ما يلزمها، من تركيب الخيم وتجهيزها.

وتعمل دولة الإمارات منذ إطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في الخامس من نوفمبر 2023 على توفير كل ما يلزم للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، سعياً منها إلى مساندتها والتخفيف عنها، حيث سيرت السفن المحملة بالمساعدات والقوافل والطائرات، ونفذت العديد من المبادرات، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والعائلات المتضررة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح في القطاع.