«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار مصحوبة بـ «برق ورعد»     

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح في نشرته اليومية أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول في الساعة 14:29، والثاني في الساعة 03:22، والجزر الأول في الساعة 08:12، والثاني في الساعة 21:15.

كما توقع المركز تأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي، وآخر علوي من الجنوب والشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وأوضح في تقرير له عن الحالة الجوية من الأحد إلى الأربعاء، أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي من الجنوب، وكذلك امتداد منخفض علوي آخر من الشمال معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا، ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

ورجّح احتمال تكون بعض السحب الركامية اليوم الأحد، شرقاً، وأن يصاحبها سقوط أمطار. ومن غد إلى الأربعاء، تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً، ويصاحبها برق ورعد.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أما الموج فيكون خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عُمان.