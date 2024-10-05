رئيس الدولة يصل صربيا في زيارة عمل

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة بلغراد في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا الصديقة.

وكان رئيس صربيا الكسندر فوتشيتش في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار بلغراد "نيكولا تسلا".

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز أبوظبي" وسعادة أحمد المنهالي سفير الدولة لدى صربيا وعدد من كبار المسؤولين.