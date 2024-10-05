حمدان بن محمد: أنا وأبنائي من مدرسة محمد بن راشد

شكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكراً لمعلمي الأول … شكراً لملهم الأجيال وصانع الأمجاد.. أنا وأبنائي من مدرسة محمد بن راشد".