"الإمارات معك يا لبنان" يتصدَر "إكس".. لبنانيون: "شكراً محمد بن زايد"

تزامنا مع إطلاق الدولة حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه في ظل التصعيد الميداني الحاصل عليه، تصدَر وسم #الإمارات_معك_يا_لبنان قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في الإمارات.

وتفاعل متابعون على "إكس" مع وسم "الإمارات معك يا لبنان"، وعبّر إماراتيون ولبنانيون، عن فخرهم بهذه الحملة التي ترسِخ عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة.

وشكر متابعون لبنانيون الإمارات على المبادرة الإنسانية التي جاءت في وقت يمر فيه لبنان بظروف صعبة نتيجة التصعيد الأخير فيه، كما شكروا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على توجيهاته بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى اللبنانيين، وقال أحدهم: "الإمارات تُطلق حملة إغاثة وطنية عاجلة لدعم لبنان وشعبه بإسم #الإمارات_معك_يا_لبنان.. باسم الإنسانية شكراً محمد بن زايد".

وقال متابعون إن دولة الإمارات تثبت دائما في المواقف الصعبة أنها في طليعة الدول الداعمة إنسانياً، وأنها تعطي دروسا كبيرة بنشر الخير والعطاء، وقالت إحدى المتابعات: "تثبت الإمارات مرة أخرى أنها في طليعة الدول الداعمة إنسانيا بدعمها للبنان.. جهود مشكورة تستحق كل التقدير".

وقالت متابعة: "مبادرة #الإمارات_معك_يا_لبنان تعكس التزام #الإمارات_وطن_الإنسانية بنشر الخير والعطاء شكرا محمد بن زايد رجل الإنسانية".

من جانبهم أكَد متابعون على أن اسم دولة الإمارات بات مقترنا لديهم بالعطاء والكرم، وأن النهج الذي تسير عليه الإمارات اليوم ما هو إلا استمرار للنهج الذي رسمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الاهتمام بالعمل الإنساني وجهوده الخيرية والانسانية، ودعم الدول الشقيقة والصديقة، وقال أحد المعلقين: "لطالما أصبح اسم الإمارات مقترناً بالعطاء والكرم فهو استمرار لنهج وإرث زايد الإنساني، فالإمارات أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الدول الشقيقة والصديقة".

وكانت الإمارات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أرسلت أمس الجمعة، طائرة مساعدات تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة.

الطائرة التي أقلعت من مطار آل مكتوم في دبي كانت الأولى التي تهبط في لبنان ضمن الحملة الإغاثية التي نظمت بناء على أمر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى الأشقاء في لبنان.

من جهتهم عبَر مواطنون إماراتيون عن فخرهم بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقادتها وبانتمائهم لها، وبمبادراتها الإنسانية الرائدة، وقال أحدهم: "دائمًا فخور بمواقف الإمارات الإنسانية الرائدة.. بارك الله في قيادتنا الرشيدة على دعم لبنان".

وقال آخر: "دعم الإمارات للبنان يعكس قيم التعاطف والإنسانية.. خطوة رائعة من قيادتنا الكريمة.. شكرا محمد بن زايد رجل الإنسانية".

وأثنى مواطنون على حملة "الإمارات معك يا لبنان"، مشيرين إلى أنها تؤكد مكانة الإمارات على أنها الدولة الأولى عالمياً بحجم مساعداتها الدولية، وقال أحدهم: "حملة انسانية واغاثية هامة قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت وظروف صعبة تعيشها لبنان.. لتنقل للعالم الإنسانية التي يتحلى بها عيال زايد حفظهم الله."

وقال آخر: "الامارات دولة الكرم والعطاء الأولى عالمياً وحجم مساعداتها الدولية ترجمة حقيقية لذلك".

وكانت دولة الإمارات عبرت عن قلقها الشديد من تزايد التصعيد في لبنان ومن تداعيات انزلاق الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت على وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وعلى موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف تصاعد القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.