«نيو العالمية» و«سايفن» الإماراتية تطلقان شراكة في قطاع المركبات الكهربائية

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، أعلنت شركة «نيو العالمية» المتخصصة في قطاع المركبات الكهربائية الذكية، إطلاق شركة «نيو الشرق الأوسط»، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في أبوظبي شركة «سايفن» القابضة المتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية.

واطلع سموه والرئيس المصري خلال مراسم الإعلان على نماذج من السيارات المعروضة والتكنولوجيا المستخدمة فيها، إلى جانب رؤية المشروع وأهميته في الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وقع المذكرة رئيس دائرة المالية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة «سايفن» القابضة، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيو» العالمية، وليام لي.

وتعد هذه الشراكة بداية دخول «نيو» إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال المركبات الكهربائية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وستعمل «نيو الشرق الأوسط» من خلال الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية لشركة «سايفن» القابضة، على طرح نماذج مركبات «نيو»، إضافة إلى مركبات العلامات التجارية التابعة لها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يُعزز حضورها ويوسع اندماجها في منظومة المركبات الكهربائية الذكية العالمية.

وجرى اختيار دولة الإمارات أول سوق تبدأ فيها «نيو الشرق الأوسط» عملياتها ونشاطها التجاري، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة، وتقنيات تبديل البطاريات القابلة للشحن، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وتعتزم «نيو» و«سايفن» القابضة إنشاء مركز بحث وتطوير في أبوظبي للإشراف على تطوير أنظمة القيادة الذاتية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يعزز قدرات «نيو» العالمية في البحث والتطوير، ويحفز الابتكار التكنولوجي في المنطقة.

وفي إطار توسيع رؤيتهما الإقليمية تخطط «نيو» و«سايفن» القابضة لمواصلة تعاونهما الاستراتيجي، من خلال المشروع الجديد للمركبات الكهربائية الذي يشمل البحث والتصنيع، وإطلاق منتجات مستقبلية.

وستتعاون شركة «نيو الشرق الأوسط» أيضاً مع شركاء محليين في مصر لتعزيز دور مصر في قطاع تصنيع المركبات الكهربائية.

وقال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، إن «هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتعزيز قوة تعاوننا الاستراتيجي، وتحقيق أهداف طويلة الأمد في قطاع التنقل الذكي».

من جهته، قال وليام لي، إن «شراكتنا مع (سايفن) القابضة تعد محوراً أساسياً في استراتيجيتنا لتعزيز الوصول العالمي إلى المركبات الكهربائية الذكية، والارتقاء بالابتكار التكنولوجي إلى آفاق أرحب».

وأضاف أنه «بدعم من (سايفن) القابضة نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا الدولية، وتقديم تقنيات المركبات الكهربائية المبتكرة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.