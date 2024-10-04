شاهد خطورة انشغال السائقين بغير الطريق أثناء القيادة
شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه أثناء توقف مركبة على كتف الطريق.
وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين عدم التوقف في كتف الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه إلى أقرب موقف آمن لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم 999 ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث.
شاهد خطورة انشغال السائقين بغير الطريق أثناء القيادة#لكم_التعليق#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1dLukrgd7F— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 4, 2024
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.
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