شرطة دبي تحجز 176 مركبة وتحرر 251 مخالفة خلال الـ3 أشهر الماضية

حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 176 مركبة ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض، وضجيج وإزعاج لقاطني مناطق سكنية، من بينها ند الشبا وشارع الميدان، خلال الأشهر الثلاث الأخيرة مثيرين قدراً كبيراً من الإزعاج والإخلال بالأمن المروري، ومعرضين حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سيف مهير المزروعي إن شرطة دبي أطلقت حملة مرورية لضبط السائقين المتهورين والمستهترين على مدار ثلاثة أشهر بدأت في يوليو سبتمبر من العام الجاري، وأسفرت عن حجز 176 مركبة وتحرير 251 مخالفة خطرة لسائقين لم يلتزموا بالقانون.

وأضاف أن رجال الشرطة رصدوا في مناطق سكنية عدة وطرق عام سائقين متهورين يتعمدون أثارة الفوضى، والاستعراض، من بينهم أشخاصاً مهووسين بالتصوير لجذب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، وزيادة نسبة المشاهدات، لافتاً إلى أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً لقواعد السير والمرور، واستهانة بأرواح مستخدمي الطريق، كما أن نشر هذه السلوكيات يشجع آخرين على ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.

وأضاف المزروعي أن غالبية المخالفات التي رصدها رجال الضبط المروي تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، والخروج من نوافذ وسقف المركبة أثناء سيرها أو الجلوس فوق أسطحها، والقيادة بطيش وتهور، مشيراً إلى أنه وفق أحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، وتصل في بعض الحالات إلى مصادرة السيارة.

وتابع أن نتائج تحليل المخالفات أظهرت أن غالبية المخالفين من خارج الدولة، وتباينت جنسياتهم بين آسيوية بواقع 80 مخالفة، وأوربيين 29 مخالفة، و40 مخالفة من مواطني الدولة، وسبعة مخالفات ارتكبها أشخاص من دول إفريقية، و95 مخالفة لسائقين من جنسيات أخرى.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، حفاظاً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق، محذراً سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، تفادياً لعواقب ذلك، إذ تسفر هذه المخالفات عادة عن حوادث بليغة ربما تؤدي إلى وفاة مرتكبيها أو أشخاص أبرياء تصادف وجودهم في المكان، فضلاً عن تعرض كثيرين لإصابات خطيرة، كما أنها تضع مرتكبيها تحت طائلة قانوني المرور والعقوبات.

وناشد أفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عند رصد أي سلوكيات أو مظاهر سلبية عن طريق خدمة "عين الشرطة" المتوافرة بتطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال بخدمة كلنا شرطة على الرقم 901.