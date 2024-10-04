99 % نسبة تركيب العدادات الذكية في الإمارات الشمالية

كشفت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن وصول إجمالي تركيب العدادات الذكية على مستوى الإمارات الشمالية إلى 99%، فيما تستهدف الشركة وصول العدد إلى 100% بحلول العام المقبل، موضحة أنها بدأت تطبيق نظام الفوترة لـ35% من المتعاملين الذين تم ربطهم بنظام العدادات الجديد.

وتفصيلاً، أكدت نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، شيخة مراد بن كرم البلوشي لـ«الإمارات اليوم»، أن الاتحاد للماء والكهرباء شرعت في إطلاق عملية تحول رقمي، بهدف تحسين تجربة العملاء وتنمية الأعمال بشكل مستدام، إذ عقدت الشركة في نوفمبر 2022 شراكة مدتها خمس سنوات مع شركة «إي آند الإمارات» لاستبدال العدادات القديمة، وتمكين البنية التحتية المتقدمة للعدادات الذكية، وربط العدادات الذكية الجديدة بمنصة رقمية توفر معلومات وتنبيهات في الوقت الفعلي عن معدلات الاستهلاك.

وقالت: «نقلت الاتحاد للماء والكهرباء سير عملياتها التجارية كافة إلى سحابة شركة (إس إيه بي) العالمية للتكنولوجيا، وأدى استخدام البيانات في الوقت الفعلي إلى تعزيز رضا العملاء، وتحسين تجربة الموظفين وإنتاجيتهم، وزيادة الأتمتة، وزيادة سهولة إدارة الأصول والشبكة».

وأضافت: «إن مشروع العدادات الذكية يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، وحصلت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بفضله على العديد من الجوائز الدولية، وقد أصبحت في أبريل 2020، الاتحاد للماء والكهرباء أول مؤسسة مرافق خدمية في المنطقة تقوم بتركيب نظام بنية تحتية متقدمة للعدادات الذكية من مستويين باستخدام حلول (إس إيه بي)».

وتابعت: «من خلال تزويد العملاء بمعلومات فورية عن استهلاكهم للماء، تؤكد الشركة التزامها الاستراتيجية الوطنية للمياه ومبادرة محمد بن زايد للماء التي تم إطلاقها عنها مؤخراً، إذ تؤدي هذه الخطوة إلى خفض استهلاك المياه، وزيادة الوعي حول إمكانية إجراء تغييرات صغيرة لإحداث فرق كبير في دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي».

وأردفت: «إن (الاتحاد للماء والكهرباء) بدأت تطبيق نظام الفوترة بنسبة 35% للمتعاملين الذين تم ربطهم، وقد أصبح لدى الشركة 99% عدادات ذكية على مستوى الإمارات الشمالية، ونطمح إلى الوصول بالعدد إلى 100% بحلول العام المقبل».

وأفادت بأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء أطلقت مبادرة مشتركة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية عبر مشروع أنظمة الطاقة الشمسية، بحيث يساعد المشروع متعاملي الشركة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة.

وأوضحت أن هذا المشروع تم تخصيصه لبعض الفئات من المتعاملين، وهم فئة الصناعي وفئة الزراعي وفئة السكني، بحيث تقدّم الشركة ورشاً تعريفية للمتعاملين لشرح كيفية التقديم على الخدمة والاستفادة منها، بحيث تكون الفاتورة مخفضة على المتعاملين منذ تركيب تلك الألواح.

وتوقعت أن يسهم نظام الألواح الشمسية في تخفيض فواتير المتعاملين بنسبة تصل إلى 50%، بحيث يستفيد المتعامل من استخدامها، مشيرة إلى أن الشركة بدأت فعلياً بتطبيق نظام الألواح الشمسية، كما بدأ المتعاملون تقديم طلباتهم عن طريق المقاولين المعتمدين والاستشاريين لدى الشركة، التي سلمت بدورها ألواحاً شمسية لبعض المتعاملين، ونظمت لهم ورشاً حول كيفية عمليات تشغيلها.

وأفادت بأنه من خلال مبادرة أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، يمكن للمتعاملين الإسهام في الناتج الإجمالي من الطاقة المتجددة والاستفادة من انخفاض فواتير الطاقة، لافتة إلى أنه سيتم قياس الطاقة الكهربائية المولدة من ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح منازلهم، واحتسابها مقابل استخدامهم الطاقة، ما يساعد على تقليل الاستهلاك الإجمالي، وتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة.

وأضافت: «تهدف استراتيجية الاتحاد للماء والكهرباء إلى زيادة نشر مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الأهداف الوطنية للاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتعمل الشركة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى حلول الطاقة المتجددة، على تمكين متعامليها من لعب دور فعّال في الحد من تأثيرهم البيئي ودعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر نظافة وخضرة».

• استراتيجية الاتحاد للماء والكهرباء تهدف إلى زيادة نشر مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الأهداف الوطنية للاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

شيخة بن كرم:

بدء تطبيق نظام الفوترة لـ35% من المتعاملين الذين تم ربطهم بنظام العدادات الجديد.