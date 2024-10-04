رئيس الدولة: الأمهات الحاضنات قدوة في العطاء والإنسانية والتكافل الاجتماعي

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من الأمهات الحاضنات.

ورحب سموّه بالأمهات، خلال استقبالهن في قصر البحر في أبوظبي، معرباً سموّه عن شكره وتقديره لمبادراتهن الإنسانية الطيبة في احتضان هؤلاء الأطفال، ودمجهم في المجتمع، وتوفير حياة أسرية ونفسية واجتماعية صحية لهم، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأكد سموّه أن احتضانهن هؤلاء الأطفال يجسّد الشعور بالمسؤولية المجتمعية، مشيراً سموّه إلى أنهن يمثلن قدوة لغيرهن في تعزيز قيم العطاء والإنسانية والتكافل الاجتماعي التي يتميّز بها مجتمع دولة الإمارات. وشدد سموّه على دعم الدولة للأفراد والجهات التي ترعى هؤلاء الأطفال، مؤكداً سموّه أهمية مشاركة المجتمع في تحمل المسؤولية تجاههم من خلال احتضانهم، وتوفير حياة أسرية لهم.

محمد بن زايد:

الدولة تدعم الأفراد والجهات التي ترعى هؤلاء الأطفال.