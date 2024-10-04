رئيس الدولة والرئيس المصري يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب «الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية»، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموّه إلى مصر.

وكان صاحب السموّ رئيس الدولة، قد وصل إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان في استقبالهما الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة أفرع القوات المسلحة المصرية، فيما أدى حرس الشرف التحية العسكرية، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وتوجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي إلى منصة العلم، حيث جرى رفع علم القوات المسلحة، فيما مرت المروحيات حاملة أعلام البلدين وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسة فيها. وتضمن الحفل عروضاً لمختلف وحدات القوات المسلحة المصرية إلى جانب الفروسية والمظلات وغيرها من العروض.

وكتب صاحب السموّ رئيس الدولة، كلمة في سجل كبار الزوار في الأكاديمية العسكرية المصرية قال فيها: «سعدت بزيارة هذا الصرح العسكري العريق الذي يليق بالقوات المسلحة المصرية وتاريخها المشرف والمشاركة مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.. أتمنى لمصر الشقيقة وشعبها وجيشها دوام المنعة والعزة».

ووصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى القاهرة في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه - لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي- رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي. ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مصر، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأهمية زيارة سموّه في تعميق هذه العلاقات، وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.