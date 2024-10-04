الإمارات تؤكد التزامها بناء تحالفات دولية لحماية التحول الرقمي

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في الاجتماع الرابع للمبادرة العالمية لمكافحة الفدية السيبرانية (2024CRI).

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني رئيس الوفد المشارك، الدكتور محمد الكويتي، أهمية التعاون الدولي المشترك بين الأطراف كافة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ومن ضمنها برامج الفدية التي تشهد تزايداً كبيراً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً.

وأكد الالتزام الراسخ لدولة الإمارات لبناء التحالفات الدولية الفعّالة لمواجهة كل التهديدات المتزايدة وحماية منظومات التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز القدرات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

وفي البيان الختامي لاجتماعات المبادرة، أكد الأعضاء مجدداً التزامهم المشترك بتنمية القدرة الجماعية لمواجهة برامج الفدية، ودعم الأعضاء إذا واجهوا هجوماً ببرنامج الفدية، وملاحقة الفاعلين المسؤولين عن هجمات برامج الفدية، وعدم السماح بوجود ملاذ آمن لهم ليمارسوا نشاطهم داخل ولاياتنا القضائية، ومكافحة استخدام الأصول الافتراضية كجزء من نموذج أعمال برامج الفدية، والشراكة مع القطاع الخاص؛ لتقديم المشورة والدعم لأعضاء المبادرة، وبناء شراكات دولية؛ لكي نكون جماعياً أفضل تجهيزاً لمواجهة تهديد برامج الفدية.

يذكر أن هذا التحالف شهد ولايزال نمواً متزايداً خلال العام الماضي، وفقاً للالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماع الثالث للمبادرة عام 2023.

وتضمن البيان إعلان الولايات المتحدة إطلاق صندوق جديد لأعضاء المبادرة؛ بهدف تعزيز قدرات الأمن السيبراني لدى الأعضاء، من خلال تقديم المساعدة السريعة عقب أي هجوم سيبراني، وكذلك تقديم الدعم الاستهدافي لتحسين المهارات والسياسات، وإجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالأمن السيبراني.