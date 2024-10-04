45 منتسباً للدورة السابعة من دبلوم رعاية المبدعين في «إقامة دبي»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الدورة السابعة من دبلوم رعاية المبدعين لعام 2024، مستهدفة 45 من موظفي الإدارة العامة على مستوى دولة الإمارات، ممن اجتازوا اختبار تحليل الشخصية الإبداعية، وذلك بمشاركة شرطة أبوظبي، ومجموعة من طلبة الجامعات.

ويتضمن دبلوم رعاية المبدعين، الذي يشرف عليه مركز الابتكار والمستقبل في «إقامة دبي»، ثلاث مراحل، تشمل مرحلة التأهيل، ومرحلة التأسيس، ومرحلة المشاريع، حيث تهدف هذه المراحل إلى تنمية قدرات المشاركين وإعدادهم لإطلاق وقيادة المشاريع المبتكرة، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، العميد عبدالصمد حسين سليمان، في بيان صحافي أمس، أن الدبلوم يعتبر منصة لتحفيز العقول المبدعة، وتقديم حلول غير تقليدية تسهم في البناء والتطوير المستدام.

وذكر أن الدورة الخامسة من الدبلوم شهدت تخريج أكثر من 143 مبتكراً، نتيجة تعاون وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل هيئة دبي للثقافة والفنون، وبلدية الفجيرة، لافتاً إلى أن الخريجين المبتكرين حققوا إنجازات فريدة، حصلوا بها على جوائز عالمية مرموقة، أسهمت في تعزيز من السمعة المؤسسية لـ«إقامة دبي»، ورسخت مكانة الدولة في مجال الابتكار.

وأعرب العميد عبدالصمد عن طموحه أن تحقق هذه الدورة الجديدة مستوى أعلى من الإنجازات، لاسيما أن نطاق الدبلوم يمتد في هذه الدورة ليشمل الهيئة الاتحادية على مستوى الدولة، إضافة إلى مشاركة شرطة أبوظبي، موضحاً أن التوسع الذي شهده الدبلوم يترجم التزام الإدارة العامة بتطوير القدرات الابتكارية عبر جميع المؤسسات، ويضمن تقديم مشاريع جديدة تضع بصمتها على الساحة الدولية، وتسهم في رفعة الدولة، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وتشمل مراحل الدبلوم التي تتضمن التأهيل، والتأسيس، والمشاريع، عدداً من المحاور، حيث تستعرض مرحلة التأهيل التحديات، وتشهد تشكيل مجموعات عمل لكل تحدٍ، فيما يتلقى المشاركون خلال مرحلة التأسيس التي تستمر أسبوعين تعليماً صفياً ذكياً، يتضمن مرتكزات رئيسة، تشمل تزويدهم بمهارات بناء التوجهات الاستراتيجية والابتكار، ومحترف الابتكار، واستراتيجية الابتكار.

وتتضمن مرحلة المشاريع التي تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، تدريب المنتسبين على كيفية بناء فريق إيجابي ومحفز لريادة الابتكار والإبداع.

ويستمر البرنامج التأهيلي لمدة شهر، يتعرّف المشاركون خلاله عبر المنصات الذكية على علم استشراف المستقبل، وأدوات استشراف المستقبل، ومهارات المستقبل وصناعة الفكرة الإبداعية، وتعليم مهارات التفكير والإبداع، والذكاء العاطفي والتعامل مع أنماط الشخصيات، والتفكير الناقد، كما يشارك في تقديم المحاضرات نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في علوم ومنهجيات الابتكار والمستقبل، والتخطيط والدراسات الاستراتيجية من الموارد البشرية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.